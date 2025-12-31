تحديث توقع سعر الفضة اليوم 31-12-2025

أدى افتقار سعر المؤشر للعزم السلبي لتشكيل بعض الموجات الإيجابية الإضافية لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 98.00 ليستقر بذلك فوق مستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي, نود التنويه إلى أن هذا الاندفاع لن يؤثر على السيناريو السلبي نظرا لاستمرار تشكيل مستوى 98.35 لحاجز إضافي مهم أمام التداولات الحالية, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه من تجديد المحاولات السلبية والتي ستستهدف قريبا لمستوى 97.55 و97.25 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.70 و 98.20

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض