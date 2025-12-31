الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 31-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 31-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 31-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 10:15AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسره في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من احتمالات المزيد من التراجعات على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا