تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 31-12-2025

واصل سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بكسره في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي ديناميكي متمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من احتمالات المزيد من التراجعات على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.