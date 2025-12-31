الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 11:01AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر الذهب (GOLD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من أي فرصة لتعافي السعر على المدى القريب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها في وقت سابق ما أفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا