تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 31-12-2025

انزلق سعر الذهب (GOLD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من أي فرصة لتعافي السعر على المدى القريب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها في وقت سابق ما أفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر.