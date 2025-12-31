الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 11:05AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انزلق سعر الفضة (SILVER) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليصل السعر بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كآخر محاولة له في بحثه عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا