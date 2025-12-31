تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-12-2025

انزلق سعر الفضة (SILVER) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليصل السعر بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كآخر محاولة له في بحثه عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.