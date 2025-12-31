- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-31 11:05AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر الفضة (SILVER) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليصل السعر بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، كآخر محاولة له في بحثه عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه والصعود من جديد، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير.