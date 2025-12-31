تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 31-12-2025

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، خاصة مع وجود دعم ديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.