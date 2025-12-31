الارشيف / الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 31-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 31-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 31-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 31-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-31 11:08AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، خاصة مع وجود دعم ديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا