تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 06-01-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متقلبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 94,000$، وقد استطاع السعر خلال ذلك تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، حيث نراها تدخل في مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تجميع زخماً إيجابياً متجدداً قد يدفع السعر للتعافي على المدى القريب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.