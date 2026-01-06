بنك البلاد السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي

قفزت أسعار النحاس إلى مستوى قياسي جديد يوم الثلاثاء، مع استمرار اضطرابات الإمدادات وحالة عدم اليقين التجاري في الولايات المتحدة في تأجيج موجة صعود قوية للمعادن الأساسية مع بداية العام.

وارتفع سعر عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.8% ليصل إلى 13,225 دولاراً للطن خلال جلسة التداول الرسمية بنظام المناداة المفتوحة، بعدما كان قد قفز في وقت سابق بما يصل إلى 3.1% مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 13,387.50 دولاراً للطن. وحقق المعدن الأحمر مكاسب بنحو 6.6% منذ بداية عام 2026، بعدما تجاوز مستوى 13 ألف دولار لأول مرة يوم الاثنين، عقب ارتفاع قوي بلغ 42% خلال العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار النيكل، لتصل إلى مستوى قريب من أعلى مستوى لها في نحو 15 شهراً، متجاوزة 18 ألف دولار للطن، مدعومة بقيود فرضتها إندونيسيا على إنتاج المناجم.

وقال ألبرت ماكنزي، محلل النحاس لدى Benchmark Minerals، إن الزخم الصعودي للنحاس بدأ يتشكل منذ أواخر عام 2025، حين سجلت الأسعار أكبر زيادة سنوية بالقيمة الدولارية منذ ما لا يقل عن عقد. وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الحركة تحقق في شهر ديسمبر، عندما قفز سعر النحاس بنحو 14%، متجاوزاً سريعاً مستوى 12 ألف دولار ثم 13 ألف دولار خلال بضعة أسابيع فقط.

وأشار ماكنزي إلى أن مخاوف الإمدادات كانت محركاً رئيسياً للأسعار، إلى جانب التوقعات بأن يؤدي الذكاء الاصطناعي والتحول في قطاع الطاقة إلى رفع الطلب على المدى الطويل.

وقد جدد إضراب في منجم مانتوفيردي للنحاس والذهب التابع لشركة Capstone Copper (المدرجة في بورصتي تورونتو تحت الرمز TSX: CS وأستراليا تحت الرمز ASX: CSC) في شمال تشيلي، المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات، في حين أعلنت شركة Tongling Nonferrous الصينية عن تأخيرات في المرحلة الثانية من منجم ميرادور في الإكوادور التي تشهد صراعات.

كما يشير المشاركون في السوق إلى الخطاب الأميركي المتعلق بفرض رسوم جمركية محتملة على النحاس، وهو ما أدى إلى تدفق كميات من المعدن إلى الولايات المتحدة وإرباك حركة الإمدادات العالمية، الأمر الذي زاد من الضغوط السعرية.

ومع ذلك، فإن سرعة الارتفاع دفعت بعض المتعاملين إلى التساؤل عما إذا كانت المستويات الحالية مبررة، بحسب ماكنزي. فمع صعود الأسعار، يتزايد الجدل حول ما إذا كانت المعنويات وتدفقات المضاربة بدأت تتجاوز الأساسيات الفعلية للسوق، حتى في ظل استمرار المخاطر المتعلقة بالإمدادات واتجاهات الطلب الداعمة بشكل عام.