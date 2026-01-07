سعر سهم الحفر العربية (2381) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 07-01-2026

قفز سعر سهم شركة الحفر العربية (2381) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 103.00 ريال، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 103.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 110.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد