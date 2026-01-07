الاقتصاد

سعر سهم أماك (1322) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم أماك (1322) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-01-2026 1/2
  • سعر سهم أماك (1322) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم أماك (1322) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-07 00:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم شركة الصناعات الكهربية (1303) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح ا لسهم في تعويض جميع خسائر جلستيه الأخيرتين، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب.

 

لهذا فطيلة استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 11.40 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط على مستوياته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 9.80 ريال.

 

توقعاتنا لسعر السهم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا