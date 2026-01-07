سعر سهم أماك (1322) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-01-2026

قفز سعر سهم شركة الصناعات الكهربية (1303) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح ا لسهم في تعويض جميع خسائر جلستيه الأخيرتين، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب.

لهذا فطيلة استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 11.40 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الهبوط على مستوياته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 9.80 ريال.

توقعاتنا لسعر السهم: حيادي