سعر اليورو مقابل الدولار يظهر إشارات إيجابية جديدة – توقعات اليوم – 07-01-2026

ارتفع سعر سهم شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (1214) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، ليصل بهذا الارتفاع لاختبار مقاومة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 22.35 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط