الاقتصاد

سعر الذهب يتراجع بعد الوصول لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 07-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الذهب يتراجع بعد الوصول لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 07-01-2026 1/2
  • سعر الذهب يتراجع بعد الوصول لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 07-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع بعد الوصول لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 07-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-07 00:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة المطاحن الأولي (2283) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي على المدى المتوسط، ليصطدم السهم بارتفاعه الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليعيد في الوقت نفسه اختبار مستوى المقاومة المحوري 49.85 ريال، وفي الخلفية مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة المذكور 49.85 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 47.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا