سعر الذهب يتراجع بعد الوصول لهدفنا السعري - توقعات اليوم – 07-01-2026

ارتفع سعر سهم شركة المطاحن الأولي (2283) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي على المدى المتوسط، ليصطدم السهم بارتفاعه الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليعيد في الوقت نفسه اختبار مستوى المقاومة المحوري 49.85 ريال، وفي الخلفية مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة المذكور 49.85 ريال، ليستهدف مستوى الدعم 47.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط