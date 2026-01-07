سعر النفط الخام ينزلق انخفاضاً – توقعات اليوم – 07-01-2026

اكتسى سعر سهم شركة المصانع الكبرى للتعدين (1322) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 88.80 ريال، وليصل مباشرة إلى مقاومته التالية عند سعر 95.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ويأتي هذا الصعود مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 88.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 100.70 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد