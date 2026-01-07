الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 07-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-07 02:17AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة الرئيسي عند 4,500 دولار، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، ليدخل السعر في نطاق تصحيح يحاول من خلاله اكتساب زخماً إيجابياً.

 

يأتي هذا التراجع في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، إلى جانب بقاء التداولات أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر دعماً ديناميكياً مهماً، إلا أن بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية يوحي بتشكل دايفرجنس سلبي قد يدفع السعر إلى ارتدادات تصحيحية هبوطية على المدى اللحظي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

