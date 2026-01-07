سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتلقى دعماً إيجابياً – توقعات اليوم – 07-01-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة الرئيسي عند 4,500 دولار، وهو المستوى الذي كان يمثل هدفاً سعرياً في تحليلاتنا السابقة، ليدخل السعر في نطاق تصحيح يحاول من خلاله اكتساب زخماً إيجابياً.

يأتي هذا التراجع في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، إلى جانب بقاء التداولات أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر دعماً ديناميكياً مهماً، إلا أن بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية يوحي بتشكل دايفرجنس سلبي قد يدفع السعر إلى ارتدادات تصحيحية هبوطية على المدى اللحظي.