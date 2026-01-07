سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يشهد تحركات متذبذبة – توقعات اليوم – 07-01-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تحركات متقلبة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل تماسك مستوى المقاومة المحوري عند 94,000 دولار، حيث يحاول السعر اكتساب زخم إيجابي قد يمكّنه من اختراق هذا الحاجز السعري، مدعوماً بسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

ويتعزز هذا السيناريو الإيجابي مع استمرار الدعم الديناميكي الناتج عن تداولات السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، إلى جانب بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهو ما يوحي بتشكل دايفرجنس إيجابي قد يدعم فرص التعافي واختبار مستويات أعلى خلال الفترة القريبة.