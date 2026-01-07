الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار تحت هيمنة موجة تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 07-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار تحت هيمنة موجة تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 07-01-2026 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار تحت هيمنة موجة تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 07-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار تحت هيمنة موجة تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 07-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-07 02:29AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد الزوج من جديد مهاجمة مستوى المقاومة العنيد 1.3525، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خ طميل داعم لهذا المسار، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا