سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار تحت هيمنة موجة تصحيحية هابطة – توقعات اليوم – 07-01-2026

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليستعد الزوج من جديد مهاجمة مستوى المقاومة العنيد 1.3525، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خ طميل داعم لهذا المسار، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مفرطة مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.