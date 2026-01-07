- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 07-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-07 02:39AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح الزوج باختراق مستوى المقاومة المحوري 1.3800، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد خاصة ويأتي هذا تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.