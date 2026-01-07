الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 07-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 07-01-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 07-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 07-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-07 02:39AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح الزوج باختراق مستوى المقاومة المحوري 1.3800، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد خاصة ويأتي هذا تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا