سعر الدولار مقابل الفرنك في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 07-01-2026

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح الزوج باختراق مستوى المقاومة المحوري 1.3800، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد خاصة ويأتي هذا تحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.