سعر الفضة يجني أرباحه – توقعات اليوم – 07-01-2026

اتسم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بالتحركات المتذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً اكتساب زخم إيجابي ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار على المدى القصير، بالرغم من تلك الحالة من التقلب فإن الزوج ينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.6725، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها.