الاقتصاد

سعر الفضة يجني أرباحه – توقعات اليوم – 07-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الفضة يجني أرباحه – توقعات اليوم – 07-01-2026 1/2
  • سعر الفضة يجني أرباحه – توقعات اليوم – 07-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يجني أرباحه – توقعات اليوم – 07-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-07 02:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اتسم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بالتحركات المتذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً اكتساب زخم إيجابي ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار على المدى القصير، بالرغم من تلك الحالة من التقلب فإن الزوج ينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 0.6725، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا