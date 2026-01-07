سعر النفط خام برنت يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – توقعات اليوم – 07-01-2026

استقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يساعد الزوج على إظهار بعض الارتدادات الصعودية الحذرة.