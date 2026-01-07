سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 07-01-2025

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص استئناف مكاسب الزوج على المدى القريب.