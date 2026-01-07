- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يستعد لمهاجمة مقاومة قوية – توقعات اليوم – 07-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-07 03:35AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه على المدى القريب، في ظل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من سيطرة وقوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.