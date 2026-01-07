سعر الدولار مقابل الين يستعد لمهاجمة مقاومة قوية – توقعات اليوم – 07-01-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه على المدى القريب، في ظل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من سيطرة وقوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.