تباطؤ التضخم الأسترالي يتجاوز التوقعات في نوفمبر



انخفضت أسعار الذرة والصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء في بورصة شيكاغو التجارية للسلع والحبوب برغم الإعلان عن مزيد من مشتريات الصين على الصويا الأمريكية.

ومنذ إعادة فتح الحكومة بعد موسم الحصاد، بدأت البيانات تتوفر تدريجيًا، لكنها ما زالت تتأخر في الوصول. تظهر الأرقام طلبًا قويًا ومستمرًا على مبيعات الذرة وفول الصويا إلى الصين منذ التوصل إلى اتفاقيات التجارة. وجدت الذرة دعمًا قرب مستوى 4.35 دولار، لكنها لم تتمكن بعد من اختراق المقاومة عند نحو 4.50 دولار.

وتسببت توقعات محصول محلي قياسي في الحد من عمليات الشراء. فيما شهدت مبيعات فول الصويا زيادة، لكنها لم تصل إلى الكمية المتفق عليها، مما جعل المتداولين يشكون في نوايا الصين رغم تأكيدات الحكومة الأمريكية. فقدت أسعار فول الصويا أكثر من دولار واحد وواجهت اعتراضات فنية قبل أن تجد دعمًا قرب 10.50 دولار في يناير.

مع بداية العام الجديد، من المرجح أن تواجه الأسواق أسئلة حول:

الاقتصاد العالمي

الحروب التجارية

قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

استمرار التوترات العالمية



من منظور التسويق

استفاد المنتجون لفترة من ارتفاع سعر فول الصويا إلى 11 دولارًا أثناء المفاوضات مع الصين. وبعد التوصل إلى اتفاق، قام العديد ممن اشتروا على أساس توقع التوصل للاتفاق ببيع ما لديهم بعد الإعلان عن الصفقة. وأدى هذا الاتجاه المعروف بـ"بيع الخبر في السوق" إلى انخفاض حاد في الأسعار طوال شهر ديسمبر. سوق فول الصويا ما زال في حالة تشبع بالبيع، والذين لم يبيعوا بعد يأملون في انعكاس الأسعار واستمرار الطلب الصيني مع بداية العام الجديد.

قد يكون من الصعب حدوث ارتفاع كبير، إذ ساعدت الأجواء الملائمة في توقع زيادة المحاصيل في أمريكا الجنوبية. وأي ارتفاع قرب 11 دولارًا يجب اعتباره فرصة للبيع. ويخشى المتداولون أنه بمجرد أن تفي الصين بالتزاماتها، فإنها ستعود على الأرجح للشراء من أمريكا الجنوبية.

يستمر سوق الذرة في إيجاد دعم من الصادرات القوية، لكن القلق مستمر بشأن الاستخدام المحلي للأعلاف والإيثانول. وتقف المقاومة لذرة مارس عند مستوى نحو 4.60 دولار.

وسوف يصدر التقرير الإخباري القادم في 12 يناير عند إعلان وزارة الزراعة الأمريكية عن البيانات النهائية للمساحة والعائد. يتوقع بعض المتداولين انخفاض العائد بمقدار حبتين، لكن قد يتطلب الأمر انخفاضًا بمقدار أربع حبات لاختراق مستوى المقاومة عند 4.50 دولار. وقد يشهد فول الصويا زيادة في العائد نتيجة ارتفاع عدد القرون. سيكون هذا التقرير من أهم المؤشرات التي تحدد توجهات التسويق الشتوي وربما زراعة الربيع.

قبل تكبد أي تكاليف تخزين إضافية، من المفيد النظر في تقديم أوامر للبيع في مصعد الحبوب لاقتناص أي ارتفاع محتمل في أي من السوقين. وقد تمنح عمليات تسوية المراكز في نهاية العام — أي إغلاق الاستثمارات استعدادًا لنهاية العام لتقليل المخاطر — المشترين فرصة للاستفادة من حالة عدم اليقين في الأسواق قبل صدور الأرقام الرسمية.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% إلى 4.44 دولار للبوشل.

الصويا

وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.5% إلى 10.56 دولار للبوشل.

القمح

وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 0.4% إلى 5.10 دولار للبوشل.