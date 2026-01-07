شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقدم تداولات جانبية-توقعات اليوم 7-1-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-01-07 05:37AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تأثر سعر النحاس بتشكيل مستوى 2.00% فيبوناتشي الامتدادي والمستقر عند 5.9700$ لعائق واضح أمام الاندفاع الصاعد ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه المستمر قرب 5.9300$.
نتوقع استمرار تشكيل السعر للتداولات الجانبية إلا أن صموده حاليا فوق مستوى 5.7500$ سيزيد من فرص تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتحقيق اختراق الحاجز والوصول للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 5.1700$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8000$ و 6.000$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع