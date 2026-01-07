سعر النحاس يقدم تداولات جانبية-توقعات اليوم 7-1-2026

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8000$ و 6.000$

نتوقع استمرار تشكيل السعر للتداولات الجانبية إلا أن صموده حاليا فوق مستوى 5.7500$ سيزيد من فرص تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لتحقيق اختراق الحاجز والوصول للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 5.1700$.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع