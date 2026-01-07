سعر البلاتين يصطدم بالقمة التاريخية– توقعات اليوم 7-1-2026

أنهى سعر البلاتين الاندفاع الصاعد الأخير بمواجهته للقمة التاريخية المستقرة قرب 2467.70$ لتشكل بدورها مقاومة قوية لنلاحظ بدء تشكيله لموجات تصحيحية هابطة باستقراره قرب 2340.00$.

بالرغم من محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي إلا أن التذبذب المستمر دون القمة الحالية يدعم فرص تجديد السعر للمحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 2260.00$ و2185.00$, أما اختراق القمة والثبات أعلاها سيعزز ذلك فرص تسجيل السعر لمكاسب تاريخية باندفاعه أولا نحو 2525.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2260.00$ و 2410.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة