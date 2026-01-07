الاقتصاد

سعر الباوند مقابل الين يتذبذب ضمن المسار الصاعد-توقعات اليوم 7-1-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-07 05:38AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

أنهى سعر البلاتين الاندفاع الصاعد الأخير بمواجهته للقمة التاريخية المستقرة قرب 2467.70$ لتشكل بدورها مقاومة قوية لنلاحظ بدء تشكيله لموجات تصحيحية هابطة باستقراره قرب 2340.00$.

 

بالرغم من محاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي إلا أن التذبذب المستمر دون القمة الحالية يدعم فرص تجديد السعر للمحاولات التصحيحية والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 2260.00$ و2185.00$, أما اختراق القمة والثبات أعلاها سيعزز ذلك فرص تسجيل السعر لمكاسب تاريخية باندفاعه أولا نحو 2525.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 2260.00$ و 2410.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة

