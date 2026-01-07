سعر اليورو مقابل الين دون أي تغيير-توقعات اليوم 7-1-2026

لم يحرك سعر الزوج أي ساكن منذ تداولات يوم أمس بانحصاره المستمر ما بين الدعم المستقر عند 182.80 بينما تمتد المقاومة حاليا نحو 183.70, لذلك سنبقى على حيادية التداول لحين تحرره من إحدى هذه المحاور لنتمكن من تأكيد الأهداف المقترحة للتداولات القريبة والمتوسطة.

نود التنويه إلى أن هبوط السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي, سيؤكد ذلك استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط من جديد ليضطر لتكبد المزيد من الخسائر بانجذابه نحو 182.30 وصولا للدعم التالي المستقر قرب 181.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 182.80 و 183.60

توقعات السعر لهذا اليوم: نستمر بالحيادية