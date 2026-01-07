شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 15 شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •صعود أسعار السلع والمعادن العالمية

•تباطؤ التضخم في أستراليا خلال نوفمبر الماضي

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأسترالية في فبراير 2026

ارتفع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل نظيره الأمريكي،مسجلاً أعلى مستوى في 15 شهرًا ،بفضل صعود أسعار السلع والمعادن الأساسية في الأسواق العالمية.



تأتي تلك المكاسب رغم البيانات الصادرة اليوم في سيدني،و التي أظهرت تباطؤ التضخم في أستراليا خلال نوفمبر الماضي،مما يقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الأسترالي.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.45% إلى (0.6767) الأعلى منذ أكتوبر 2024 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.6736)، و سجل أدنى مستوى عند (0.6717).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.35% مقابل الدولار الأمريكي ، في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسط صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة.



أسعار السلع العالمية

تشهد أسعار السلع والمعادن العالمية خلال الفترة الحالية موجة ارتفاع قياسية جديدة، مدفوعة بزيادة الطلب من الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي عززت توجه المستثمرين نحو المعادن الأساسية كملاذ آمن.



ينعكس هذا الارتفاع بشكل إيجابي على الاقتصاد الأسترالي الذي يعد من أبرز مصدري الحديد الخام والفحم والذهب، إذ يساهم في تعزيز الفائض التجاري وزيادة إيرادات الشركات العاملة في قطاع التعدين.



كما يوفر دعمًا قويًا لميزانية الحكومة عبر ارتفاع عائدات الرسوم والضرائب ، وهو ما يمنح الاقتصاد الأسترالي مرونة أكبر في مواجهة الضغوط التضخمية العالمية والحفاظ على استقرار معدلات النمو.



التضخم في أستراليا

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء عن المكتب الأسترالي للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي ارتفع سنويًا بنسبة 3.4% في نوفمبر ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.6% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 3.8% في أكتوبر.



تباطؤ التضخم الأسترالي يتجاوز التوقعات في نوفمبر



توضح تلك البيانات إلى تراجع طفيف للضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى بنك الاحتياطي الفيدرالي ،حيث لا يزال التضخم أعلى من النطاق المستهدف من البنك بين 2 : 3% على المدى المتوسط ،مما يقلص من احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية فى فبراير المقبل.



الفائدة الأسترالية

•عقب بيانات اليوم ،استقرت احتمالات خفض أسعار الفائدة الأسترالية بنحو 25 نقطة أساس في فبراير المقبل حول 33%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى أستراليا قبل اجتماع أبريل القادم.



نظرة فنية

