تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 12-01-2026

تقدم قليلاً سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) بتداولات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 450.00$، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 370.85$ مع وجود فرص قوية لكسره.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط