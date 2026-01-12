الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-01-2026 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-12 12:39PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر عملة زي كاش كوين (ZECUSD) بتداولات تتسم بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 450.00$، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 370.85$ مع وجود فرص قوية لكسره.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا