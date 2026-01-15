شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط بقوة بعد تصريحات ترامب التي خففت المخاوف بشأن إيران والان مع بالتفاصيل

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتتخلى عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتباطؤ عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ،في ظل تبني الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" موقف حِذر تجاه الاحتجاجات في إيران.



ويضغط على الأسعار أيضًا، ارتفاع الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي ستوفر المزيد من الأدلة حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بحوالي 1.0% إلى (4,581.33$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,627.35$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,632.73$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حقق المعدن الثمين "الذهب" ارتفاع بنسبة 0.9% ،و سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4,643.02 دولارًا للأونصة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.15%،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا في اليوم السابقة ،ليقترب من أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،عاكسًا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



صرح الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الأربعاء بأنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل، لكنه أضاف أنه "من السابق لأوانه" تحديد ما سيفعله في نهاية المطاف.



الفائدة الأمريكية

•رحّب ترامب بأرقام التضخم الصادرة هذا الأسبوع، وجدد دعوته لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" لخفض أسعار الفائدة "بشكل ملموس".



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 95% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 5%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرون في وقت لاحق اليوم ، صدور المزيد من البيانات الهامة من الولايات المتحدة،عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": نشهد اليوم انخفاضًا طفيفًا في أسعار الذهب بعد تصريح ترامب بأنه ربما لن نتدخل في إيران، ما أدى إلى كبح الطلب على الملاذ الآمن، لكن القصة الأوسع (لارتفاع أسعار المعدن) لا تزال قائمة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت أمس الأربعاء بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,074.23 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 17 يونيو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه الشرائي - توقعات اليوم – 15-01-2026