النفط يرتفع في ظل القلق من تعطل إمدادات كازاخستان

حقق الدولار الكندي مكاسب، مسجلًا أعلى مستوى له في ستة أيام مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين، مدفوعًا ببيانات تضخم متباينة إلى جانب تحركات أوسع في الأسواق المالية. وجرى تداول العملة الكندية عند 1.3865 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أي ما يعادل 72.12 سنتًا أمريكيًا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.4%، مع تسجيل ذروة خلال الجلسة عند 1.3860.

تأثير تحركات السوق على الدولار الكندي

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا أمام عدد من العملات الرئيسية. ومع تصاعد التهديدات الأخيرة بفرض رسوم جمركية من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتجه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري. وأسهم هذا التوجه في خلق أجواء من الحذر وتجنب المخاطر عبر الأسواق المالية العالمية.

مؤشرات التضخم

أظهرت بيانات حديثة أن أسعار المستهلكين في كندا ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي في ديسمبر. وقد تأثر هذا الارتفاع جزئيًا بما يُعرف بـتأثير سنة الأساس، الناتج عن تعديل ضريبي على المبيعات جرى في العام السابق. في المقابل، أظهرت المقاييس الأساسية للتضخم تسجيل الشهر الثالث على التوالي من التباطؤ.

توقعات المحللين

كان من المتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 2.2% المسجل في نوفمبر، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز شمل عددًا من المحللين.

وأكد آدم باتون، كبير محللي العملات في InvestingLive، أهمية بيانات التضخم الرئيسية في توجيه توقعات الأسواق.

توقعات أسعار الفائدة

من المتوقع أن يُبقي بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، البالغ 2.25%، خلال اجتماعه المقبل. ومع ذلك، تشير بيانات السوق إلى وجود احتمال بنسبة 40% لرفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

ثقة قطاع الأعمال

أظهر استطلاع حديث أجراه البنك المركزي أن ثقة الشركات الكندية لا تزال ضعيفة في ظل استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وتتوقع الشركات تحقيق نمو محدود فقط في المبيعات خلال العام المقبل.

أسعار السلع

ارتفعت أسعار النفط، التي تُعد عنصرًا حيويًا للاقتصاد الكندي، بنسبة 0.2% لتصل إلى 59.57 دولارًا للبرميل. وتزامن هذا الارتفاع مع تراجع الاضطرابات المدنية في إيران.

خلاصة

يعكس الزخم الصعودي للدولار الكندي مزيجًا من تطورات التضخم والضغوط الخارجية في الأسواق العالمية. ومع متابعة المستثمرين والمحللين عن كثب للمؤشرات الاقتصادية المقبلة، يظل صمود العملة الكندية في ظل ظروف متقلبة محل اهتمام واضح.