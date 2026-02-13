شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لكنه يتكبد ثاني خسائره الأسبوعية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأمريكي في معظمه مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعًا أقل من المتوقع في التضخم خلال يناير، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب.

وفي المقابل، يتجه الين الياباني لتحقيق أقوى مكسب أسبوعي له خلال عام.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات بلغت 0.3% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين.

تحركات محدودة للعملات الرئيسية

تراجع اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.1863 دولار مقابل العملة الأمريكية، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي قدره 0.4%. وأمام الفرنك السويسري، انخفض الدولار بنسبة 0.13% إلى 0.7684، ويتجه لتسجيل خسارة أسبوعية قدرها 0.95%.

وقال أوليفييه بلمار، كبير متداولي المشتقات في «مونيكس كندا» بمونتريال، إن سلوك الدولار يعكس تموضع الأسواق في انتظار إشارات جديدة من البنوك المركزية بشأن اتجاه أسعار الفائدة.

تفاعل السوق «خجول»

وفي وقت سابق من الأسبوع، أشارت بيانات إلى استقرار سوق العمل الأمريكية مع تراجع معدل البطالة، وسط نمو قوي للوظائف في يناير، وانخفاض أقل من المتوقع في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة.

وقال بلمار: «كان تفاعل السوق مع البيانات خجولًا في أفضل الأحوال، وكانت التحركات في معظمها تكتيكية».

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.02% إلى 96.95، لكنه يتجه لتسجيل تراجع أسبوعي قدره 0.73%.

أقوى أداء للين في عام

هيمن الين على نشاط سوق الصرف الأجنبي هذا الأسبوع، بعد فوز رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي التاريخي في الانتخابات، ما هدّأ بعض مخاوف المستثمرين بشأن المالية الحكومية.

ولا يزال الين في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي قدره 2.64%، وهو أكبر صعود له منذ فبراير من العام الماضي، رغم تراجعه خلال اليوم بنسبة 0.15% إلى 153.08 مقابل الدولار.

وانخفض الين بنسبة 0.14% مقابل اليورو، لكنه لا يزال متجهًا لتحقيق قفزة أسبوعية قدرها 2.27% أمام العملة الأوروبية الموحدة، وهو أقوى أداء له خلال عام.

وقال محللو «بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش» بقيادة كلاوديو بيرون في مذكرة للمستثمرين:

«على المدى الأطول، تظل مخاطر ضعف الين قائمة بقوة. لكن على المدى القريب، فإن مزيج احتمالات التدخل وإمكانية أن تُسعّر الأسواق مزيدًا من زيادات بنك اليابان للفائدة في اجتماعي مارس وأبريل يميل بمخاطر وعوائد زوج الدولار/الين إلى الجانب الهبوطي».

أداء العملات الأخرى

تراجع الدولار الأسترالي — وهو أفضل العملات الرئيسية أداءً منذ بداية 2026 بعد ارتفاعه القوي في الأسابيع الأخيرة بدعم موقف متشدد من بنك الاحتياطي الأسترالي — بنسبة 0.47% إلى 0.705 دولار، لكنه لا يزال متجهًا لتحقيق مكسب أسبوعي قدره 0.66%.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 0.01% مقابل نظيره الأمريكي إلى 1.361 دولار كندي للدولار، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي قدره 0.45%.