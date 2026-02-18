شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الغاز والتصنيع الأهلية السعودية ترتفع بشكل طفيف إلى 249 مليون ريال خلال عام 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ الدولار على تماسكه يوم الأربعاء في ظل إبقاء المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة ترقّب، بينما ينتظر المستثمرون صدور محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات تتعلق بمسار خفض أسعار الفائدة مستقبلًا.

واستقر الين عقب صدور بيانات أظهرت تحسنًا في معنويات الشركات الصناعية اليابانية، إلى جانب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الدفعة الأولى من الاستثمارات الضخمة التي تعتزم طوكيو تنفيذها داخل الولايات المتحدة.

وكان الدولار النيوزيلندي أبرز العملات تحركًا في تعاملات صباح آسيا، إذ اتجه البائعون إلى السوق بعد أن أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستحتاج إلى البقاء في النطاق التيسيري.

ويعكس موقف البنك استمرار هشاشة اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

كما واصلت الأسواق المالية مراقبة التطورات الجيوسياسية عن كثب، بعدما أعلنت إيران إحراز تقدم في المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في جنيف، في وقت استمرت فيه مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقالت سمارة حمود، محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي، في مذكرة:

«إن تراجع شهية المخاطرة، نتيجة المخاوف من تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق الأسهم الأميركية، قدّم دعمًا مؤقتًا للدولار الأميركي».

وأضافت: «غير أن التقارير التي أفادت بإحراز الولايات المتحدة وإيران تقدمًا والتوصل إلى “اتفاق عام” خلال المفاوضات النووية في سويسرا ساهمت في تهدئة تلك المخاوف».

وكانت إيران والولايات المتحدة قد توصلتا إلى تفاهم بشأن «المبادئ التوجيهية» الرئيسية خلال جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة حول النزاع النووي يوم الثلاثاء، رغم أن التوصل إلى اتفاق نهائي لا يزال غير وشيك، بحسب ما صرّح به وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وفي جنيف أيضًا، اختتم مفاوضون من أوكرانيا وروسيا اليوم الأول من محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، والتي تستمر يومين، في وقت يضغط فيه ترامب على كييف للتحرك سريعًا نحو اتفاق ينهي الصراع المستمر منذ أربع سنوات.

ومع بقاء العديد من أسواق آسيا مغلقة بسبب عطلات رأس السنة القمرية، يترقب المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب بيانات اقتصادية أميركية رئيسية بحثًا عن محفزات للتداول.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماع يناير في وقت لاحق من الأربعاء، فيما ستصدر وزارة التجارة يوم الجمعة التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، عند 97.16 بعد مكاسب استمرت يومين، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.1846 دولار.

واستقر الين عند 153.23 مقابل الدولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.07% إلى 1.3558 دولار، بعد تراجعه 0.5% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر الخامس على التوالي في يناير، كما قدّم استطلاع «تانكان» الذي تجريه رويترز بعض الدعم لاقتصاد يعاني التباطؤ، مع تحسن ثقة المصنعين في فبراير للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

وحثّ صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من التيسير في السياسة المالية. كما أعلنت إدارة ترامب عن ثلاثة مشروعات بقيمة 36 مليار دولار ستمولها اليابان، وهي الدفعة الأولى من حزمة مشروعات تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار وافقت طوكيو على تنفيذها لخفض الرسوم الجمركية الأميركية.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% أمام نظيره الأميركي إلى 0.7076 دولار، بينما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4% إلى 0.6016 دولار.

وأبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% في أول اجتماع يترأسه المحافظ آنا بريمان، مع تأكيد صانعي السياسات ضرورة بقاء الموقف النقدي تيسيريًا لدعم التعافي الاقتصادي.

وفي أسواق العملات المشفرة، انخفضت بتكوين بنسبة 0.7% إلى 67,167.14 دولار، كما تراجعت إيثيريوم بنسبة 1.15% إلى 1,976.18 دولار.