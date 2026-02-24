تحديث توقع سعر الذهب اليوم 24-02-2026

حاول سعر المؤشر تقديمه لبعض التداولات الصاعدة إلا أن ذلك لم يدم طويلا نظرا لتذبذبه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 97.85 والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

حاليا وباستقرار السعر دون الحاجز الحالي, وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي والذي قد يستهدف بدوره لمستوى 97.30 و96.98 على التوالي, أما اختراق الحاجز وتقديمه لإغلاق إيجابي أعلاه سيسهل ذلك مهمة استئناف الهجوم الصاعد لنتوقع تشكيل مستوى 98.30 الهدف الإيجابي الأول للسيناريو الصاعد.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.30 و 97.85

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز