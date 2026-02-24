تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 24-02-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ونجح خلال ذلك بتصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار توارد الإشارات السلبية منها حتى تلك اللحظة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركات الزوج بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.