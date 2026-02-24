الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-02-2026 1/2
  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-24 11:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى المقاومة 86.00$، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف موجة الصعود، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا