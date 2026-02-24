تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 24-02-2026

يشهد سعر الفضة (SILVER) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى المقاومة 86.00$، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف موجة الصعود، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة.