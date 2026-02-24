تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-02-2026

يستقر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) على خسائر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر حالياً بكسر مستوى الدعم المحوري 1,800$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي والديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من قوة واستقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.