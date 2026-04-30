سعر الباوند مقابل الين يقفز فوق الحاجز-توقعات اليوم 30-4-2026

اضطر سعر المؤشر لتشكيل بعض الموجات التصحيحية نظرا لثباته المتكرر دون الحاجز المستقر عند 7190.00 لنلاحظ تسلله بذلك دون الدعم الاولي المتمركز عند 7150.00 معلنا استعداده لتفعيل المسار التصحيحي الهابط وجني بعض الأرباح خلال الفترة القريبة.

محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص تسلل التداولات قريبا نحو 7080.00 وصولا للعائق المتمثل بمستوى 7055.00, أما نجاح السعر باختراق الحاجز والاستقرار أعلاه سيعزز ذلك فرص استهدافه لمحطات تاريخية جديدة باندفاعه أولا نحو 7255.00 و7290.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 7080.00 و 7160.00

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي