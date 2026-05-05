استقرار أسعار النحاس في لندن بعد هبوطها لأدنى مستوى في 3 أسابيع

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصلت عملة البيتكوين (BTC) مكاسبها متجاوزة مستوى 81 ألف دولار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مدعومة بتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETF). ورغم الزخم الإيجابي في الأسعار، يشير ضعف النشاط على السلسلة (On-chain) إلى هشاشة هذا الارتفاع واحتمال حدوث تصحيح قريب.

طلب مؤسسي قوي يدعم الأسعار

بدأ الطلب المؤسسي الأسبوع بشكل إيجابي، ما عزز أداء العملة الرقمية الأكبر عالميًا. وأظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة سجلت تدفقات داخلة بقيمة 532.21 مليون دولار يوم الاثنين، في ثالث يوم على التوالي من التدفقات الإيجابية. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يدعم ذلك مزيدًا من الارتفاع في الأسعار.

لماذا يبدو الصعود هشًا؟

تشير بيانات Santiment إلى أن النشاط الإجمالي على شبكة بيتكوين تراجع إلى أدنى مستوى له في عامين، رغم عودة السعر إلى ما فوق 80 ألف دولار، وهي مستويات لم تُسجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتاريخيًا، تميل مثل هذه الارتفاعات غير المدعومة بزيادة في النشاط على السلسلة إلى أن تكون غير مستقرة. وقال أحد محللي الشركة: “هناك ببساطة وقود شراء أقل يدعم هذه الحركة. وإذا قرر اللاعبون الكبار جني الأرباح، فقد لا يكون هناك طلب جديد كافٍ من المستخدمين لاستيعاب عمليات البيع والحفاظ على الأسعار المرتفعة.”

وبالإضافة إلى هذا التباين، تشير تقارير سابقة إلى أن الارتفاع الحالي مدفوع بشكل أساسي بالطلب على العقود الآجلة الدائمة، في حين تظل الأسواق الفورية في حالة انكماش.

ويُنصح المتداولون بالحذر، إذ يعكس هيكل السوق الحالي طابعًا مضاربيًا أكثر منه قائمًا على أساسيات قوية، وهو نمط يشبه ما حدث في بداية السوق الهابطة لعام 2022.

توقعات السعر: مقاومة رئيسية تلوح في الأفق

يجري تداول بيتكوين قرب مستوى 80,900 دولار، مع احتفاظه باتجاه صعودي على المدى القصير، حيث يظل فوق المتوسطين المتحركين الأسيين لـ50 و100 يوم، واللذين يتراوحان بين 74,700 و76,000 دولار، كما يتداول أعلى من مستوى تصحيح 50% بين قمة يناير وقاع فبراير عند نحو 78,962 دولار.

وتشير مؤشرات الزخم إلى استمرار القوة، حيث يظهر مؤشر MACD تحسنًا في الاتجاه، بينما يقترب مؤشر القوة النسبية (RSI) من مستوى 68، ما يعكس اقتراب السوق من مناطق التشبع الشرائي. في المقابل، يشكل المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند نحو 81,917 دولار أول مستوى مقاومة رئيسي.

وعلى الجانب الصعودي، تبرز مقاومة فورية عند 81,917 دولار، تليها مستويات 83,437 دولار (تصحيح فيبوناتشي 61.8%)، ثم 84,410 دولار كحاجز أقوى.

أما على الجانب الهبوطي، فيمثل مستوى 80,000 دولار دعمًا نفسيًا أوليًا، يليه 78,962 دولار، فيما قد تمتد التراجعات الأعمق نحو 75,995 دولار، ثم منطقة الطلب الأوسع قرب 74,500 دولار.