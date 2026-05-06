الممر الآسيوي الأوسط يعزز تجارة روسيا في زمن الحرب

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت شركة ديزني يوم الأربعاء إيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين، مدفوعة مرة أخرى بأداء قوي في قطاعي البث التدفقي والمتنزهات الترفيهية. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 7% في التعاملات المبكرة.

حقق قطاع “التجارب” في الشركة، الذي يشمل المتنزهات الترفيهية والرحلات البحرية، إيرادات تقارب 9.5 مليار دولار، بزيادة 7% على أساس سنوي. وبينما ارتفع عدد الزوار عالميًا بنسبة 2%، تراجع الإقبال على المتنزهات داخل الولايات المتحدة بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي. وأوضحت ديزني أن الزيارات الدولية إلى المتنزهات داخل الولايات المتحدة كانت أضعف، وهو اتجاه مستمر منذ الربع السابق.

ورغم الاتجاهات الاقتصادية الكلية وحالة عدم اليقين لدى المستهلكين، بما في ذلك التأثيرات المرتبطة بالهجمات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، أكدت ديزني أن الطلب على متنزهاتها المحلية لا يزال قويًا، كما أشارت إلى زيادة إنفاق الزوار خلال الربع.

وقال المدير المالي للشركة هيو جونستون إن الشركة لا تزال ترى قوة في إنفاق المستهلك، مضيفًا أنه رغم المخاوف المتعلقة بالعوامل الاقتصادية وأسعار الوقود، لم يظهر أي تأثير واضح حتى الآن. كما أشار إلى أن الحجوزات للنصف الثاني من العام “قوية للغاية”.

وفيما يلي أداء ديزني في الربع المالي الثاني المنتهي في 28 مارس مقارنة بتوقعات وول ستريت:

بلغت ربحية السهم المعدلة 1.57 دولار، فيما سجلت الإيرادات 25.17 مليار دولار مقارنة بتوقعات بلغت 24.78 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للربع المالي الثاني إلى 25.17 مليار دولار، بزيادة 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، تراجع صافي الدخل إلى 2.47 مليار دولار، أو 1.27 دولار للسهم، مقارنة بـ 3.4 مليار دولار، أو 1.81 دولار للسهم قبل عام.

وبعد استبعاد البنود غير المتكررة، بما في ذلك استحواذ شبكة إي إس بي إن على شبكة الدوري الوطني لكرة القدم وأصول إعلامية أخرى، سجلت ديزني ربحية معدلة للسهم بلغت 1.57 دولار. ولم يتضح فورًا مدى قابلية هذه الأرقام للمقارنة مع تقديرات وول ستريت البالغة 1.49 دولار.

وقدمت ديزني تفاصيل إضافية حول توقعاتها لعام 2026، مشيرة إلى أنها تستهدف نموًا في الأرباح المعدلة بنحو 12% على مدار العام، كما تستهدف إعادة شراء أسهم بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار، مقارنة بـ 7 مليارات دولار سابقًا. وتتوقع الشركة أيضًا تحقيق إيرادات قطاعية بنحو 5.3 مليار دولار في الربع الثالث.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الشركة تحقيق نمو مزدوج الرقم في الأرباح المعدلة.

وخلال مكالمة الأرباح مع المستثمرين، قال جونستون إن الشركة لا تتوقع تغييرًا في توقعات نمو الأرباح لعامي 2026 و2027 نتيجة أسعار الوقود أو إنفاق المستهلكين، لكنه أشار إلى أن الشركة تراقب حالة عدم اليقين الاقتصادي، وأن ارتفاعًا كبيرًا إضافيًا في أسعار الوقود قد يؤثر في سلوك المستهلكين مستقبلًا، مؤكداً أن لدى كل قطاع أدوات للتكيف مع هذه الضغوط.

ويعد هذا التقرير الأول منذ تولي جوش دامارو منصب الرئيس التنفيذي في مارس خلفًا لبوب إيغر، الذي قاد الشركة لفترات متقطعة بإجمالي يقارب 20 عامًا. ومنذ توليه المنصب، نفذت ديزني بالفعل جولة من خفض الوظائف، وواجهت ضغوطًا سياسية متزايدة مرتبطة ببرنامج جيمي كيميل.

وخلال اليوم، عرض دامارو خططه الاستراتيجية للنمو المستقبلي، مع تركيز كبير على الاستثمار في الملكية الفكرية وتطوير التكنولوجيا لتعزيز رواية القصص، وهي عناصر قال إنها تدعم بشكل خاص نمو قطاعي المتنزهات والبث التدفقي.

وأشار إلى أن سوق البث التدفقي يشهد منافسة قوية، لكن الشركة سجلت زيادة في تفاعل المستخدمين خلال الربع، مضيفًا أن محركات النمو المستقبلية تشمل المحتوى وتحسينات المنتجات.

وسجل قطاع الترفيه، الذي يشمل التلفزيون التقليدي والبث السينمائي والبث التدفقي، إيرادات بلغت 11.72 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي، مدعومة جزئيًا بصفقة فوبو. كما ارتفعت رسوم الاشتراكات بنسبة 14% إلى 7.8 مليار دولار نتيجة زيادات الأسعار الأخيرة، بينما زادت إيرادات الإعلانات بنسبة 5%.

كما ساهمت نجاحات شباك التذاكر مثل “أفاتار: النار والرماد” و“زوتوبيا 2” في دعم الإيرادات.

وتوقفت ديزني مؤخرًا عن الإفصاح عن بعض تفاصيل قطاع الترفيه، بما في ذلك تفصيل إيرادات شبكات التلفزيون التقليدية وعدد مشتركي البث التدفقي بشكل ربع سنوي، في ظل استمرار تراجع التلفزيون التقليدي لصالح البث الرقمي.

أما قطاع الرياضة، الذي يضم شبكة إي إس بي إن، فقد سجل نموًا في الإيرادات بنسبة 2% ليصل إلى 4.61 مليار دولار، مدعومًا بزيادة رسوم الاشتراكات وصفقات الإعلام الخاصة بالدوري الوطني لكرة القدم، رغم ارتفاع التكاليف المرتبطة بحقوق البث والإنتاج.

وكان تطبيق إي إس بي إن للبث المباشر، الذي تم إطلاقه في أغسطس، من النقاط المضيئة، حيث عوضت إيراداته الرقمية تراجع أعمال التلفزيون التقليدي.

كما تطرّق جونستون إلى احتمالية إعادة التفاوض المبكر على حقوق بث الدوري الوطني لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الشركة لم تدخل بعد في محادثات رسمية، لكنها منفتحة على الفرص التي قد تعزز النمو، مؤكداً استمرار العلاقة مع الدوري لسنوات قادمة مع التركيز على تحقيق قيمة لمساهمي ديزني.