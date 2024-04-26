الليلة ..قمة نارية بين إتحاد جدة والشباب في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم صوب ملعب الجوهرة المشعة لمتابعة قمة اتحاد جدة والشباب والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي .

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ويتواجد اتحاد جدة في المركز الرابع برصيد 50 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يحتل الشباب المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

يسعى اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي لتحقيق الانتصار من أجل حصد الثلاث نقاط، ومواصلة الزحف نحو مقعد آسيوي في الموسم الكروي المقبل.

موعد مباراة اتحاد جدة والشباب:

تبدأ مباراة اتحاد جدة والشباب في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي، وتنقل المباراة على قناة SSC.

حكم مباراة اتحاد جدة والشباب:

ويدير قمة اتحاد جدة والشباب بالجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الحكم المكسيكي سيزار أرتورو.