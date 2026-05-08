سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 08-05-2026

يستقر سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) على سلسلة خسائر متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ليحاول الزوج بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها.