مونيرو كوين (XMRUSD) يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 12-05-2026

مدد سعر سهم يونايتد هيلث جروب UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED(UNH) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 374.60$، مدعوماً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، ما يمنحه مجالاً أكبر لتمديد تلك المكاسب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 374.60$، ليستهدف أولى مقاوماته التالية عند سعر 425.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد