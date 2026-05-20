شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع مع تصاعد مخاوف التضخم وارتفاع عوائد السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الولايات المتحدة أن الصين التزمت بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنوياً من المنتجات الزراعية الأمريكية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى واردات فول الصويا، وذلك بعد قمة جمعت قادة البلدين في بكين الأسبوع الماضي.

وتعد الصين أكبر مستورد للسلع الزراعية في العالم، وقد خفضت بشكل حاد مشترياتها من المنتجات الأمريكية بعد الحرب التجارية الأخيرة بين أكبر اقتصادين في العالم. إلا أن الجانبين اتفقا الآن على توسيع التجارة الزراعية ومعالجة الحواجز غير الجمركية أمام لحوم الأبقار والدواجن، بحسب وزارة التجارة الصينية.

ماذا يعني الاتفاق فعلياً؟

يمثل التزام الـ17 مليار دولار، إلى جانب الالتزامات الحالية المتعلقة بفول الصويا، رفع إجمالي واردات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى نحو 28–30 مليار دولار سنوياً، وفق تقديرات المتداولين والمحللين.

وهذا المستوى أقل من ذروة بلغت 38 مليار دولار في 2022، لكنه أعلى بكثير من 8 مليارات دولار في العام الماضي و24 مليار دولار في 2024.

وللوصول إلى هذا الهدف، سيتعين على بكين زيادة كبيرة في مشتريات القمح، وأعلاف الحبوب، واللحوم، والسلع الزراعية غير الغذائية مثل القطن والخشب.

وكانت الصين قد أوفت بالتزام سابق بشراء 12 مليون طن من فول الصويا، إلى جانب كميات من القمح وكميات كبيرة من الذرة الرفيعة، ضمن اتفاق سابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وبموجب ذلك الاتفاق، تعهدت واشنطن بأن تشتري الصين ما لا يقل عن 25 مليون طن من فول الصويا سنوياً.

إعادة توجيه التجارة العالمية

من المرجح أن تأتي الزيادة في مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية على حساب الموردين المنافسين مثل البرازيل وأستراليا وكندا.

وقال تشينغ كانغ وي، نائب رئيس شركة StoneX في سنغافورة، إن تحقيق هدف 17 مليار دولار سنوياً (باستثناء فول الصويا) "سيتطلب على الأرجح إعادة توجيه متعمدة للمشتريات بعيداً عن الموردين الحاليين نحو الولايات المتحدة لأسباب سياسية واستراتيجية أكثر من كونها تجارية بحتة".

وتعد البرازيل المورد المهيمن لفول الصويا إلى الصين بحصة 73.6% في 2025، كما أصبحت أيضاً أكبر مورد للذرة. كما وافقت الصين العام الماضي على استيراد منتجات الأعلاف البرازيلية المعالجة (DDGS).

أما أستراليا، التي كانت أكبر مورد للقمح إلى الصين في 2023 وأكبر مصدر للذرة الرفيعة في 2025، فقد تواجه تراجعاً في الطلب إذا زادت واردات القمح الأمريكي والذرة الرفيعة الأمريكية. وقد تتأثر أيضاً واردات الشعير، إضافة إلى احتمال تراجع الطلب على لحوم الأبقار الأسترالية عالية الجودة.

كما قد تتأثر صادرات القمح من كندا وفرنسا، والذرة الرفيعة من الأرجنتين، مع توسع المشتريات الأمريكية.

فول الصويا في قلب الاتفاق

من المتوقع أن تبدأ الصين شراء فول الصويا الأمريكي من المحاصيل الجديدة اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، مع استفادة الإمدادات الأمريكية من تنافسية الأسعار مقارنة بالشحنات البرازيلية.

وقال أحد تجار الزيوت النباتية في آسيا: "شراء 25 مليون طن من فول الصويا الأمريكي لا يبدو مشكلة، فأسعار الولايات المتحدة حالياً جذابة".

وتُتوقع أن تكون شركتا كوفسكو وسينوجرين من أبرز المشترين.

وقد خفضت الصين اعتمادها على فول الصويا الأمريكي بشكل حاد منذ الولاية الأولى لترامب، إذ شكلت الواردات الأمريكية نحو خمس إجمالي واردات الصين في 2024، مقارنة بـ41% في 2016.

الذرة والقمح

من المرجح أن تستمر الشركات الحكومية الصينية في كونها المشترِي الرئيسي للذرة والقمح الأمريكيين، نظراً لارتباط هذه السلع بحصص استيراد منخفضة الرسوم.

وتملك الصين حصص استيراد تبلغ 9.64 مليون طن للقمح و7.2 مليون طن للذرة برسوم جمركية 1%، بينما تخضع الكميات الزائدة لتعريفات مرتفعة تصل إلى 65%.

وقد هبطت واردات الصين من الذرة الأمريكية إلى 5 ملايين دولار فقط في 2025 بعد أن كانت 561.5 مليون دولار في العام السابق، بينما تراجعت واردات القمح إلى شبه الصفر بعد أن كانت 1.9 مليون طن في 2024.

الذرة الرفيعة وDDGS

من المتوقع أن تزيد الصين مشترياتها من أعلاف الحبوب مثل الذرة الرفيعة، خاصة بعد تضرر المحاصيل المحلية في شمال البلاد بسبب الأمطار الغزيرة.

ولا تخضع الذرة الرفيعة لحصص استيراد.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، اشترت بكين ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من الذرة الرفيعة الأمريكية لتعويض نقص الذرة محلياً، لكن زيادة مشتريات DDGS تتطلب رفع رسوم مكافحة الإغراق والدعم المطبقة منذ 2017.

اللحوم والسلع غير الغذائية

وتعد الصين سوقاً مهماً لأجزاء من اللحوم الأمريكية مثل أقدام الدجاج وآذان الخنازير والأحشاء، وهي منتجات لا يوجد طلب كبير عليها داخل الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ترتفع واردات لحوم الأبقار والدواجن بعد اتفاق البلدين على معالجة القضايا العالقة، وقد منحت بكين تمديد تسجيل لمدة خمس سنوات لـ425 منشأة أمريكية لتصدير لحوم الأبقار، إضافة إلى اعتماد 77 منشأة جديدة.

كما فرضت الصين نظام حصص لاستيراد لحوم الأبقار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع تعريفات تصل إلى 55% على الكميات الزائدة لحماية الصناعة المحلية.

السلع الزراعية غير الغذائية

وقد تشمل الواردات الصينية أيضاً منتجات غير غذائية مثل القطن والخشب. إذ تراجعت واردات القطن إلى 225.7 مليون دولار العام الماضي مقارنة بـ1.85 مليار دولار في 2024.