الداو جونز يغلق مرتفعاً بأكثر من 600 نقطة مع انخفاض النفط وعوائد السندات

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلَّت عملة الريبل (إكس آر بي) عالقة قرب نطاق 1.30 إلى 1.50 دولار لأسابيع، وأصبح المتداولون يتساءلون عن مدى واقعية عودتها إلى مستوى 2 دولار خلال هذا العام. بدأت تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة في الانتعاش، كما تجاوز “قانون كلاريتي” عقبة مهمة في مجلس الشيوخ، لكن سعر العملة ما زال يواجه مقاومة قوية عند 1.50 دولار ثم يتراجع من جديد.

تشير الرسوم البيانية قصيرة الأجل إلى استمرار الحركة الجانبية، لكن النطاق الضيق المتكوّن تحت السطح قد يشير إلى اقتراب تحرك أكبر. والسؤال الحقيقي الآن هو: هل يمكن للريبل أن يعود إلى 2 دولار في 2026؟

كيف صعد الريبل سابقًا فوق 2 دولار؟

كانت الريبل يتداول معظم عام 2024 بين 0.50 و0.60 دولار قبل أن يتغير المشهد في نوفمبر، عندما قفز إلى 2.63 دولار خلال شهر واحد فقط. ارتفع حينها بنسبة 420%، وأغلق العام عند 2.07 دولار، أي مكاسب سنوية تقارب 240%.

وجاءت الموجة الثانية في 2025، بعد انتهاء قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات مع مؤسسة الريبل بدفع غرامة مخففة قدرها 50 مليون دولار، وتقديم طلبات لصناديق مؤشرات مرتبطة بالريبل. وصلت العملة حينها إلى قمة دورة عند 3.65 دولار في يوليو.

وأظهرت كلتا الموجتين نفس النمط: لا يتحرك الريبل تدريجيًا، بل يبقى مستقراً ثم يقفز بقوة عندما تتوفر محفزات قوية.

وضع السوق الحالي ولماذا الحذر مستمر في 2026؟

يتم تداول الريبل حاليًا عند 1.37 دولار، منخفضاً 6.4% خلال الأسبوع، و25.5% منذ بداية العام.

المشترون اختبروا مستوى 1.50 دولار عدة مرات دون نجاح، كما أن متوسط الحركة لـ50 يومًا و200 يوم ما زالا أعلى من السعر، ما يشير إلى استمرار ضغط الاتجاه الهابط متوسط الأجل.

كما بدأت المؤسسات الاستثمارية تتراجع عن بعض الانكشاف على العملة. فقد خرج بنك جولدمان ساكس بالكامل من حيازاته في صناديق الريبل خلال الربع الأول، بينما احتفظ بمراكز كبيرة في صناديق بيتكوين، ووجّه سيولة جديدة إلى شركات مثل سيركل وجالاكسي ديجيتال وكوينبيس، ما يعكس تفضيلًا واضحًا لبدائل أخرى بدل العملات البديلة.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم تضغط على الأصول عالية المخاطر، وهو ما انعكس على الريبل بشكل ملحوظ.

محفزات قد تدفع السعر نحو 2 دولار

يمثل “قانون كلاريتي” العنصر الأهم حاليًا. فقد تجاوز لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في 14 مايو، لكنه ما زال يحتاج إلى 60 صوتًا في التصويت العام، ثم موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس.

وتشير تقديرات ستاندرد تشارترد إلى أن إقراره قد يجذب ما بين 4 إلى 8 مليارات دولار من التدفقات إلى صناديق الريبل ، وهو ما قد يحرك السعر بشكل واضح.

كما سجلت صناديق الريبل الفورية تدفقات بلغت 25.8 مليون دولار في يوم واحد خلال 11 مايو، وهو أعلى مستوى منذ يناير، لترتفع التدفقات التراكمية إلى 1.39 مليار دولار.

وفي السياق نفسه، نفذت مؤسسات مثل جي بي مورجان وماستركارد وأوندو فاينانس تجربة تسوية باستخدام الرموز الرقمية على شبكة الريبل، ما يعكس استخدامًا مؤسسيًا متزايدًا.

كما صدر قرار تنفيذي يوجه البنك المركزي إلى البت في طلبات الحسابات خلال 90 يومًا، ما قد يسرّع حصول الريبل على وصول مباشر للبنية التحتية المالية الأمريكية، وهو عامل قد يدعم تدفقات أكبر مستقبلاً.

تأثير وصول السعر إلى 2 دولار

عودة الريبل إلى مستوى 2 دولار تمثل استعادة كاملة لمستوياتها السابقة. وتشير تحليلات السوق إلى أن تجاوز 1.88 دولار (المتوسط لـ200 يوم) سيكون إشارة على تحول الاتجاه إلى صعود فعلي.

فوق مستوى 2 دولار، تصبح الأهداف التالية 4 دولارات ثم 10 دولارات وفق سيناريوهات تفاؤلية.

مستويات السعر الحاسمة

المستوى الأهم حاليًا هو 1.50 دولار، حيث فشلت كل المحاولات السابقة للاختراق.

إذا أغلقت العملة فوق 1.50 دولار، قد تتحرك نحو 1.80 دولار ثم 2 دولار.

إذا كسر 1.30 دولار، فقد يتراجع نحو 1.29 دولار وربما إلى 1 دولار.



العاملان الأكثر أهمية الآن هما توقيت التصويت على “قانون كلاريتي” وتدفقات صناديق الريبل ، أكثر من أي مؤشرات فنية أخرى.

الخلاصة

تحرك الريبل نحو 2 دولار في 2026 ليس مستحيلًا، لكنه يعتمد على تلاقي عدة عوامل: تشريعات داعمة، وتدفقات مؤسسية قوية، وتحسن في شهية المخاطرة في سوق العملات المشفرة.