الدولار الكندي يتراجع مع تحول الأنظار إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي

ستكون محطات الخدمات على الطرق السريعة عنصرًا أساسيًا في التحول نحو السيارات الكهربائية، لكن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحرير قدرات شبكة الكهرباء، بحسب تيم جيتينز.

وقد تجاوز عدد السيارات الكهربائية على الطرق البريطانية الآن حاجز مليوني سيارة، في إشارة قوية إلى سرعة التحول الذي يشهده قطاع النقل، وإلى حجم التحدي الذي يواجه صناع السياسات وقطاع الأعمال لضمان وجود البنية التحتية القادرة على دعم هذا التحول عمليًا وليس نظريًا فقط.

ومنذ افتتاح «واتفورد غاب» عام 1959 كأول محطة خدمات على الطرق السريعة في المملكة المتحدة، واصلت هذه المحطات التكيف مع احتياجات دولة أصبحت أكثر حركة وتنقلًا، عبر دعم السفر لمسافات طويلة، وتعزيز السلامة على الطرق، وضمان وجود أماكن لاستراحة السائقين الذين ينقلون البضائع التي يعتمد عليها الجميع، ما جعلها جزءًا أساسيًا من شبكة الخدمات اللوجستية البريطانية.

واليوم، ومع تركيز الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع بناء المنازل، والمضي قدمًا في إزالة الكربون من قطاع النقل، يتطور دور محطات الخدمات مرة أخرى ليصبح أكثر مركزية في تحقيق هذه الأهداف.

وتقول شركة «رودشيف»، التي تدير مواقع تخدم ملايين السائقين سنويًا، إن أهمية هذه المحطات تتجاوز مجرد الراحة، إذ تمثل جزءًا من البنية التحتية الوطنية الحيوية، فهي لا توفر فقط أماكن آمنة للراحة، بل تدعم أيضًا حركة البضائع، وتنقل العمالة، والنشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء البلاد.

محطات الخدمات بنية تحتية وطنية حيوية

ومع تزايد الضغوط على شبكة النقل، تزداد أهمية هذا الدور، ما يستدعي التخطيط طويل الأجل بالتعاون بين الحكومة والقطاع الصناعي.

وبعد الحصول مؤخرًا على تمديد عقود الإيجار لمدة 75 عامًا بالشراكة مع وزارة النقل والهيئة الوطنية للطرق السريعة في خمسة مواقع، من بينها «واتفورد غاب»، أصبحت الشركة قادرة على استثمار عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية لتطوير المرافق، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتجهيز الشبكة لتلبية احتياجات الجيل القادم من مستخدمي الطرق والمركبات.

ولا تقتصر فوائد هذه الاستثمارات على تحسين البنية التحتية، بل تمتد إلى خلق وظائف جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز التنمية الإقليمية، مع وجود فرص أكبر لتحقيق النمو.

كما أن تطوير محطات خدمات جديدة في المناطق التي تعاني نقصًا في هذه الخدمات يمكن أن يتحول إلى محفز للنمو الإقليمي عبر تحسين الربط وخلق فرص عمل محلية وجذب المزيد من الاستثمارات.

ولتحقيق أهداف بناء المساكن ودعم مشاريع البنية التحتية المختلفة، فإن توسيع مرافق الشاحنات الثقيلة يعد أمرًا أساسيًا لضمان نجاح قطاع البناء البريطاني وتحقيق خطط التنمية المتوازنة.

فبناء المنازل على نطاق واسع يعتمد على النقل الفعال للمواد والعمالة، بينما تتعرض البنية التحتية الداعمة لهذه السلاسل لضغوط متزايدة. ومع توفير الاستثمارات والدعم التخطيطي المناسب، يمكن لمحطات الخدمات أن تلعب دورًا حاسمًا في ضمان سلاسة عمل الشبكات وتحويل أهداف الإسكان إلى منازل قائمة فعليًا.

ثورة السيارات الكهربائية ستتعثر دون إصلاح شبكة الكهرباء

وتعد قدرة شبكة الكهرباء حاليًا أكبر عائق أمام نشر محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية.

ووجد مكتب التدقيق الوطني البريطاني أن 10% فقط من محطات الخدمات على الطرق السريعة تمتلك حاليًا القدرة الكهربائية الكافية لتلبية الطلب المتوقع على شحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2035.

وإذا كانت بريطانيا جادة في تحقيق وصول عادل إلى السيارات الكهربائية وإزالة الكربون من قطاع الشحن، فيجب أن تعالج السياسات القيود المفروضة على شبكة الكهرباء والتي تعيق تطوير البنية التحتية في النقاط الحيوية على شبكة الطرق الاستراتيجية.

وستكون محطات الخدمات عنصرًا أساسيًا في هذا التحول، إذ يمكن لمحطات الشحن الموثوقة على الطرق أن تقلل أحد أكبر العوائق أمام انتشار السيارات الكهربائية، وتدعم رحلات نقل وشحن أكثر نظافة، وتضمن وصول فوائد التحول الكهربائي إلى المناطق خارج المدن الكبرى.

ومن المتوقع أن يمثل الشحن على الطرق نسبة كبيرة من إجمالي عمليات شحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2050، ما يجعله جزءًا أساسيًا من الشبكة الوطنية.

وتستثمر «رودشيف» بالفعل لتلبية هذا الطلب، مع خطط لإنشاء ألف نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مواقعها بحلول عام 2030.

لكن إنشاء شبكة شاملة تخدم السائقين والأساطيل التجارية والشاحنات الكهربائية الثقيلة يتطلب إجراءات عاجلة لتحرير قدرات شبكة الكهرباء في المواقع الأكثر احتياجًا.

تعاون بين القطاعين العام والخاص

ويبرز بشكل متزايد نموذج جديد للتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية.

فعندما تتمكن جهات مثل الهيئة الوطنية للطرق السريعة والسلطات المحلية ومشغلي القطاع الخاص مثل «رودشيف» من الاتفاق على أولويات الاستثمار الرئيسية، يصبح من الممكن تحقيق تقدم حقيقي يمنح الشركات الثقة للاستثمار طويل الأجل، مع تحقيق فوائد أوسع للمجتمع.

كما تسهم هذه الاستثمارات في تحسين تجربة الملايين من مستخدمي محطات الخدمات سنويًا، من خلال توسيع الشراكات مع العلامات التجارية البريطانية في مجالي التجزئة والضيافة، وتحسين المرافق، والاستجابة لتغير توقعات المستهلكين.

ولم تعد محطات الخدمات مجرد أماكن للتوقف المؤقت، بل أصبحت بيئات تركز على التجربة والراحة وتعدد الخيارات.

واليوم، تقف هذه المحطات عند تقاطع عدد من أهم أولويات الاقتصاد البريطاني: النمو، والربط، وإزالة الكربون، والتنفيذ.

ومع وجود إطار سياسات مناسب واستمرار الالتزام بالاستثمار طويل الأجل، يمكن لمحطات الخدمات على الطرق السريعة أن تتحول من مجرد عنصر داعم لشبكة النقل إلى قوة دافعة لاقتصاد بريطاني أكثر نظافة ومرونة وترابطًا.