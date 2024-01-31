حديقة حي جامعة نجران بلا دورات مياه

تبرز حديقة جامعة نجران كواحدة من الحدائق الحديثة التي أطلقتها أمانة المنطقة ضمن مشاريع أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة، إلا أن مواطني شرق نجران يشكون من أن الحديقة تفتقد إلى دورات مياه للرجال والنساء مما يؤثر في الحفاظ على الصحة العامة والنظافة، ويؤرق الزوار واستمتاعهم، بينما أوضحت أمانة نجران لـ « دوت الخليج » أنه تم دراسة إنشاء دورات مياه للجنسين بالحديقة وسيتم الطرح بعد توفر التكاليف اللازمة.

حدائق حديثة

تعتبر حديقة حي الجامعة من الحدائق الحديثة التي تحتوي على مسطحات خضراء ومشايات من الإنترلوك، ومواقف طولية للسيارات، وتم زراعة الأشجار المحلية المتنوعة بها، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، وألعاب الأطفال، وتنفيذ الشبكات والخزانات الخاصة بالري.

الراحة والاستمتاع

يقول المواطن عويضة اليامي، تعتبر الحدائق ملاذًا هامًا للهروب من صخب الحياة اليومية، ومع تزايد الاهتمام بتوفير بيئة صحية ومريحة، يبرز دور دورات المياه كجزء لا غنى عنه في تطوير وتحسين تجربة الزائرين، وتعتبر دورات المياه جزءًا أساسيًا يعزز الراحة والاستمتاع في الحديقة فالزائر يحتاج إلى مكان مناسب للراحة وتلبية احتياجاته الأساسية.

متنفس للأهالي

يذكر المواطن بدر محمد أن حديقة حي الجامعة تعتبر متنفسًا لأهالي أحياء شرق نجران، حيث تعتبر من الحدائق الكبيرة والحيوية والتي تعتبر واحدة من المعالم الحديثة المتألقة التي تعزز جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث تتيح للأهالي الاستمتاع بالجلوس برفقة أسرهم، حيث لا بد أن تتوفر دورات مياه للرجال والنساء لراحة المترددين والمستفيدين من الحديقة، ولها دور مهم في الحفاظ على الصحة العامة والنظافة في المكان، إذ تلعب هذه المرافق دورًا أساسيًا في تحسين تجربة الزوار، والحفاظ على الصحة والنظافة.