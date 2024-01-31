حدائق حديثة
تعتبر حديقة حي الجامعة من الحدائق الحديثة التي تحتوي على مسطحات خضراء ومشايات من الإنترلوك، ومواقف طولية للسيارات، وتم زراعة الأشجار المحلية المتنوعة بها، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، وألعاب الأطفال، وتنفيذ الشبكات والخزانات الخاصة بالري.
الراحة والاستمتاع
يقول المواطن عويضة اليامي، تعتبر الحدائق ملاذًا هامًا للهروب من صخب الحياة اليومية، ومع تزايد الاهتمام بتوفير بيئة صحية ومريحة، يبرز دور دورات المياه كجزء لا غنى عنه في تطوير وتحسين تجربة الزائرين، وتعتبر دورات المياه جزءًا أساسيًا يعزز الراحة والاستمتاع في الحديقة فالزائر يحتاج إلى مكان مناسب للراحة وتلبية احتياجاته الأساسية.
متنفس للأهالي
يذكر المواطن بدر محمد أن حديقة حي الجامعة تعتبر متنفسًا لأهالي أحياء شرق نجران، حيث تعتبر من الحدائق الكبيرة والحيوية والتي تعتبر واحدة من المعالم الحديثة المتألقة التي تعزز جودة الحياة لسكان المنطقة، حيث تتيح للأهالي الاستمتاع بالجلوس برفقة أسرهم، حيث لا بد أن تتوفر دورات مياه للرجال والنساء لراحة المترددين والمستفيدين من الحديقة، ولها دور مهم في الحفاظ على الصحة العامة والنظافة في المكان، إذ تلعب هذه المرافق دورًا أساسيًا في تحسين تجربة الزوار، والحفاظ على الصحة والنظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر حديقة حي جامعة نجران بلا دورات مياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.