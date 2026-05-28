سعر الذهب وسط توقعات سلبية - توقعات اليوم – 28-05-2026

عاد سعر المؤشر الأمريكي لتقديم تداولات جانبية ضعيفة محاولا بذلك التصدي لسلبية مؤشر ستوكاستيك ليحافظ على استقراره فوق مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي المتمركز عند 98.85.

قد تستمر التداولات الجانبية لحين نجاح السعر بتجميعه للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة تجاوزه للعائق المستقر عند 99.45 ومن ثم لتمتد التداولات نحو الهدف الإيجابي التالي المستقر عند 99.80, أما كسر السعر للدعم الحالي والاستقرار أدناه سيجبره على تكبد بعض الخسائر بتسلله نحو 98.50 و98.15 قبل ملامسته لأي من الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.90 و 99.45

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم