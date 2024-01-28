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ماذا يحدث حال انتهاء مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في كأس أفريقيا بالتعادل؟

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منتخب مصر ضد منتخب غانا في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر ضد منتخب غانا في كأس أمم إفريقيا

يترقب عشاق وجماهير كرة القدم مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 في نسختها الجارية، والتي تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتحمل مباراة منتخب مصر ضد الكونغو طابع خاص، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة نتيجتها، نظرًا لفرض المنتخبين التعادل على جميع مبارياتهما في دور المجموعات.

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لائحة مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 حال التعادل

ويبحث البعض عن لائحة مباريات كأس أمم أفريقيا، وموقف المباريات حال انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل، وخاصة في الأدوار الإقصائية

وتنص لوائح كاف في كأس أمم أفريقيا، على لجوء المباراة إلى شوطين إضافيين حال انتهاء اللقاء بالتعادل.

وحال استمر التعادل في الشوطين الإضافيين، تلجأ المباراة إلى ركلات الترجيح، والتي تحسم اللقاء لأحد الطرفين

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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