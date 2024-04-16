الخطيب يهنئ يد الأهلي للفوز على الزمالك والتأهل لـ "سوبر جلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

هنأ رئيس نادي الأهلي، محمود الخطيب، فريق اليد رجال بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة الثالثة على التوالي، عقب التغلب على الزمالك في المباراة النهائية.

وأشاد الخطيب خلال الموقع الرسمي للنادي، بمجهود اللاعبين الذين عبروا عن شخصية الأهلي والروح العالية والأداء المميز الذي جعلهم يستحقون اللقب وإسعاد جماهير ‏الأهلي.

وأكد أن كل ما حققة فريق رجال اليد يستحق التحية والتقدير، ويحمل الجميع مسؤولية كبيرة نحو ضرورة استمرار ‏العطاء، قبل بدأ مشوار بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالجزائر خلال ساعات.

اقرأ أيضًا:

"إيقاف وغرامة".. قرار عاجل ضد الزمالك بسبب إخفاء الكرات في مباراة الأهلي